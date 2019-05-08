Аукционы Минфина поддержали рубль

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги 8 мая на российских фондовых площадках завершаются разнонаправленно. Рублевый индекс Мосбиржи теряет 0,4%, номинированный в долларах РТС закрывается около нуля. Лидерами падения стали акции Татнефти (-2,4%), ММК (-2,2%) и Интер РАО (-1,4%). Завтра российский рынок акций закрыт в связи с празднованием Дня Победы. В пятницу движения на отечественной бирже будут коррелировать с внешними площадками, участники которых ждут новостей с переговоров о взаимной торговле между США и КНР. Индекс Мосбиржи 10 мая останется в диапазоне 2540–2570 п., РТС будет колебаться между 1230 и 1250 п.

Внешний фон смешанный. Фондовые площадки АТР закрылись в минусе под влиянием слабой макростатистики из Китая. На американских биржах отмечается небольшое восстановление. Европейские индексы закрываются в зеленой зоне.

Нефть продолжает консолидацию возле $70 за баррель при поддержке данных EIA по ее запасам в Штатах, сократившимся на 3,963 млн. Тем не менее давление на нефтяные котировки оказывает неопределенность исхода торговых переговоров США и КНР, а также повышение прогноза американского Минэнерго на 2020 год по добыче в Штатах на 300 тыс. баррелей в сутки, до 13,4 млн. Стоит отметить, что в случае повышения импортных пошлин на китайские товары со стороны США, вероятен выход нефти вниз из среднесрочного диапазона $70–75 за баррель.

Пара USD/RUB приблизилась к отметке 65 при поддержке успешных аукционов по размещению ОФЗ. Минфин реализовал два выпуска долговых обязательств на сумму 99,3 млрд руб. Спрос превысил предложение почти вдвое и составил 185,8 млрд руб. Это указывает на возможность выполнения плана по размещению гособлигаций на сумму 600 млрд руб. во втором квартале. Тем не менее в отсутствие драйверов роста и поддержки от нефтяных котировок дальнейшее укрепление национальной валюты ограничено. Среднесрочным диапазоном по курсу рубля к доллару США остается 64–66, ориентир для пары EUR/RUB — 72–74.