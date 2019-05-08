Внешнего фона не хватило для роста

В среду российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение, несмотря на позитивный внешний фон. Так, поводом к покупкам могла стать динамика рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent, на фоне данных по запасам углеводородов от Минэнерго США, показавших снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, вновь поднялся выше 70 долларов за баррель. Также «быков» могла поддержать ситуация на западных площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,9%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3%. Несмотря на это к 18.00 мск. индекс МосБиржи терял 0,4%, отступив в район 2554 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги ТГК-1 и Полиметала, упавшие более чем на 3%. Лучше рынка торговались Россети и ПИК, прибавившие 2,1% и 1,1% соответственно. Отметим, что в рамках сегодняшних торгов индекс МосБиржи протестировал поддержку на уровне 2550 пунктов, которая выступает нижней границей узкого коридора, в котором рынок движется уже месяц. Внешний фон не смог стать причиной для роста нашего рынка, однако не позволил «медведям» увести индекс МосБиржи ниже поддержки, что могло бы сигнализировать о возможности углубления коррекции. В результате продолжается консолидация в узком диапазоне, а выход за его границы может дать направление дальнейшему среднесрочному движению.



На валютной секции Московской биржи рубль смог уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,6%, вплотную подойдя к 65 рублям, евро отступил на 0,4%, уйдя ниже 72,9 рубя. Поддержку рублю в рамках сегодняшней сессии могла оказать, как рост рынка энергоносителей, так и интерес к валютам развивающихся рынков. В результате доллар вплотную подошел к технической поддержке, расположенной на уровне 65 рублей. В случае если «медведям» удастся пробить ее, паре USD/RUB будет открыта дорога к отметке 64 рубля. Стоит отметить, что в начале следующей недели рубль начнет получать поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к налоговому периоду, что поспособствует увеличению предложения иностранной валюты на рынке.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка