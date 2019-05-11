Комментарии

Унылые торги подходят к концу

11 мая 2019

Российский фондовый рынок продолжает снижение. Индекс МосБиржи все так же тянет вниз - сложно было ожидать, что в «пятничную» среду укороченной рабочей недели что-то пойдет по-другому. Рублевый индикатор сползает к 2553 пунктам к вечеру, до завершения торгов рынок может отступить к 2550 пунктам, и к относительно привычному торговому движению инвесторы вернутся только после 13 мая.

Индекс РТС продолжает коррекцию и отступает в область 1234 пункта, к началу следующей недели есть потенциал продаж вплоть до 1225 пунктов.

Сегодня на площадке нет каких-то особенно ярких историй. Все спокойно ждут, пока закончится день, чтобы разъехаться и продолжать отдыхать на майских каникулах. В лидерах спроса на рынке в среду бумаги «ПИКа», «Россетей» и «Алроса». В плюсе балансирует и «Магнит». Под давлением удерживаются бумаги «Полиметалла».

Все рынки МосБиржи будут функционировать 10 мая, в пятницу, но участников торгах будет совсем мало.

Доллар США в среду консолидируется около 65,17 руб., рубль не укрепляется, несмотря на бодрые итоги аукционов Минфина. Евро стабилен возле 73 руб., ему комфортно на этом уровне.  

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»

 


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