Календарь событий будущей недели: в фокусе внимания производство, занятость и внешняя торговля России

Неделя, которая начнется после длинных российских майских каникул, обещает быть достаточно спокойной, но не без важных событий. Тон следующей неделе задаст Россия, а также отчасти Австралия. Важной темой будущей семидневки станет тема рынков труда. А среда окажется одним из самых информационно насыщенных дней. Подробности мы осветим в обзоре ниже.

Понедельник

В понедельник, 13 мая, важных новостей мирового значения быть не должно. Но те, кто отслеживает развитие экономики Китая, могут обратить внимание на статистику по прямым иностранным инвестициям в экономику КНР за апрель, которая выйдет как раз в понедельник утром. Напомним, что в марте в годовом исчислении этот показатель вырос на 6,5%. На следующей неделе от пары USD/CNY можно ожидать колебаний в диапазоне 6,77-6,79 юаней за доллар.

Вторник

Во вторник, 14 мая, самым значимым показателем, который выйдет в течение дня, будет статистика по рынку труда в Великобритании. В 11:30 (мск) будут опубликованы данные по среднему уровню безработицы в Соединенном Королевстве с января по март, темпам роста средней заработной платы за первый квартал 2019 года с учетом и без учета премий. Напомним, что в феврале средний уровень безработицы в Великобритании за три месяца был низким и составлял 3,9% трудоспособного населения, а средняя зарплата без учета премий в феврале росла на 3,4% за три месяца. Вероятнее всего, что пара GBP/USD останется в интервале значений в 1,29-1,31 доллара за один фунт стерлингов.

Среда

В среду, 15 мая, в 12:00 (мск) выйдет статистика по ВВП еврозоны за первый квартал 2019 года, это будет первая предварительная оценка темпов экономического роста в еврозоне. Напомним, что темпы роста ВВП еврозоны в четвертом квартале 2018 года были довольно слабыми и составили всего 1,2% в годовом исчислении, а по прогнозу Европейского центробанка, за весь 2019 год темпы роста экономики еврозоны не превысят 1,1%. Мы считаем, что движение пары EUR/USD можно будет ожидать в довольно узком диапазоне в 1,118-1,122 доллара за евро.

Днем в США выйдет статистика по розничным продажам за апрель. В марте розничные продажи выросли по сравнению с февралем на 1,6%. Если опубликованные данные совпадут с прогнозом или превысят его, они могут повлиять на укрепление доллара к мировым валютам.

В 15:30 (мск) Канада опубликует данные по инфляции потребительских цен за апрель. Наиболее важным показателем инфляции считается базовый индекс потребительских цен, не включающий цены на продукты питания и энергоресурсы и рассчитываемый Банком Канады. Напомним, что в марте этот показатель в годовом исчислении вырос на 1,6%, что ниже целевого значения по инфляции в 2%. Мы ожидаем коридор значений для пары USD/CAD в 1,344-1,349 канадских долларов за доллар США.

Ближе к вечеру ожидается выход важных данных от российского Росстата. Это будет статистика по объемам промышленного производства за апрель. Отметим, что в марте в годовом исчислении российская промышленность выросла только на 1,2%, а за первый квартал 2019 года – на 2,1% в годовом исчислении. Актуальный диапазон торгов для пары USD/RUB может составить 64,9-65,5 руб./долл., для пары EUR/RUB – 72,7-73,3 руб./евро.

Четверг

В четверг, 16 мая, наиболее значимыми данными окажутся выходящие рано утром данные по рынку труда в Австралии за апрель. Напомним, что в марте безработица на «зеленом континенте» составляла 5% трудоспособного населения. Вероятнее всего, пара AUD/USD покажет динамику значений на уровне в 0,699-0,701 доллара за «австралийца».

Пятница

А в пятницу, 17 мая, внимание трейдеров будет приковано в основном к России. Днем Росстат представит данные по сальдо баланса внешней торговли РФ за март и по уровню занятости в нашей стране за апрель. Аналитики ожидают, что положительное сальдо торгового баланса России в марте выросло на 2,1%, до $16 млрд, а уровень безработицы в апреле сохранился на мартовской отметке в 4,7% трудоспособного населения. Если данные не слишком будут отличаться от прогнозов аналитиков или превзойдут их, у рубля будет шанс укрепиться к доллару и евро.

Желаем всем удачи и хорошо заработать!

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»