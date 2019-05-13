Российский рынок в начале торгов вновь окажется под давлением

Основные мировые фондовые индексы закрылись в пятницу разнонаправлено. Развивающиеся рынки находились преимущественно под давлением из-за неопределенности с судьбой торгового соглашения между США и Китаем. Под ударом оказался и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,16%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 1,56%. Среди лидеров снижения – «Транснефть» (-3,87%) и «НЛМК» (-3,59%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,44%. Утром понедельника индексы стран АТР снижались на 0,2-1,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2856 п., на 1,08% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Несмотря на восстанавливающиеся утром котировки нефти, внешний фон мы оцениваем как преимущественно негативный, российские индексы в начале торгов вновь могут оказаться под давлением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2490-2540 пунктов, по индексу РТС — 1200-1225 пунктов. Сегодня «Роснефть» опубликует финансовую отчетность по МСФО за первый квартал.

В минувшую пятницу цена нефти провела день в «боковике». Торги стартовали с отметки $70,0 за баррель марки Brent. Далее последовал рост до $70,7, затем снижение к $69,7, а завершилась прошлая неделя вблизи $70,2 за бочку. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал снижение числа активных нефтяных платформ в США за неделю на две единицы, до 805 штук. В ночь на понедельник торги нефтью открылись снижением вблизи $69,8, но уже к утру цены подтянулись до $70,4 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $69,7-71,1 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $69,0-74,7.

Вслед за рынком акций в пятницу снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,0750 руб. (+0,25 коп.), а европейская валюта выросла до 73,1400 руб. (+28,5 коп.). Разница в динамике двух валют связана с ростом валютной пары EUR/USD с 1,1210 до 1,1230. Учитывая утреннее восстановление нефтяных котировок, рубль в начале торгов может прервать свое снижение. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,4-65,7 руб., для европейской валюты — 72,4-73,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»