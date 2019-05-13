Активность Минфина на валютном рынке может ослабить рубль

Пятница, 10 мая, почти во всей России была выходным днем, но финансовые рынки продолжали работать. К закрытию торгов пятницы курс доллара США расчётами «завтра» очень слабо вырос, всего на 5 коп. (+0,08%), до 65,12 руб., а евро вырос значительно больше, на 28 коп. (+0,39%), до 73,14 руб.

С мировых рынков приходят тревожные новости. Дональд Трамп непреклонен в своих намерениях повысить пошлины на китайские товары, обвиняя в срыве переговоров Китай, что совсем не радует мировые рынки, и особенно рынки валют развивающихся стран. Пока в России были праздничные выходные, в некоторых американских СМИ появилась новость, что США намерены включить Россию в список стран, манипулирующих собственной валютой. Хотя включение в такой список для конкретной страны не несет серьезных экономических, правовых и политических последствий (Китай и Индия уже давно присутствуют в этом списке), это может вызвать снижение курса национальной валюты к доллару и иным мировым валютам.

Так кто же на самом деле манипулирует курсами валют других стран, не сами ли США? Более негативной новостью для рубля может стать информация о том, что Минфин и Центробанк в период с 14 мая по 6 июня начнут ежедневно покупать на открытом рынке валюты на 16,7 млрд руб. вместо прежнего объема покупок в 11,6 млрд руб. в день. Не только у валютных трейдеров, но и у населения в связи с ожидаемым падением рубля может повыситься спрос на доллары и евро.

Цена нефти Brent в Лондоне в пятницу выросла на 0,6%, до $70,23 за баррель, вернувшись на отметку выше $70 после падения в середине прошлой неделе почти до $69 за баррель, что, скорее всего, связано с сокращением предложения нефти благодаря ужесточению антииранского эмбарго. С утра цена Brent продолжает рост, дорожая на 0,26%.

Рубль при открытии может показать разнонаправленную динамику. Мы сохраняем прогноз: по паре доллар/рубль в 65-66 руб., а по паре евро/рубль повышаем прогноз до 73-74 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»