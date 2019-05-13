Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 мая: 2 700,6001 руб/1 г золота и 31,3100/1 г серебра
13 мая 2019
ЦБ РФ с 9 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 700,6001 руб.
- 1 грамм серебра - 31,3100 руб.
- 1 грамм платины - 1 826,6200 руб.
- 1 грамм палладия - 2 785,0100 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,0199 р. (0,52%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2200 р. (0,71%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,2400 р. (0,67%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,6499 р. (0,88%).
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