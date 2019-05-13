Тенге дорожает с опорой на нефть

Тенге в понедельник дорожает в паре с долларом США. Утренняя сессия на бирже KASE завершилась на отметке 379,25 тенге/USD, что заметно ниже уровней прошлой недели. В первые две недели мая тенге мало торговался, так как инвесторам приходилось прерываться на государственные праздники. Теперь же казахстанская валюта вынуждена учитывать весь внешний фон, аккумулированный к настоящему времени.

Сейчас тенге откликается на восстановление сырьевых котировок. После того как вышли свежие данные по запасам сырой нефти в США и ее добыче (в обоих случаях понижение), нефтяные «быки» получили хороший катализатор для покупок. Баррель Brent сегодня днем торгуется по $71,45, покупатели активны, и это поддерживает местную валюту.

Краткосрочный торговый коридор для доллара сосредоточен в пределах 378,80-380,00 тенге, для евро — в границах 425-427 тенге, для рубля — 5,80-5,86 тенге. Наступившая неделя может быть довольно волатильна для мировых инвесторов, и это способно сказаться в дальнейшем на стоимости казахстанской валюты.

Европейский банк реконструкции и развития сохранил без изменений прогноз по ВВП Казахстана на текущий год, ожидание предполагает рост на 3,8% за счет активной работы экспортных компаний, роста чистого экспорта и более высоких, чем ранее, цен на нефть. В целом это совпадает с нашим ожиданием прироста казахстанской экономики в 2019 году на величину около 3,5-4%.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»