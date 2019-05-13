Комментарии

Тенге дорожает с опорой на нефть

13 мая 2019

Тенге в понедельник дорожает в паре с долларом США. Утренняя сессия на бирже KASE завершилась на отметке 379,25 тенге/USD, что заметно ниже уровней прошлой недели. В первые две недели мая тенге мало торговался, так как инвесторам приходилось прерываться на государственные праздники. Теперь же казахстанская валюта вынуждена учитывать весь внешний фон, аккумулированный к настоящему времени.

Сейчас тенге откликается на восстановление сырьевых котировок. После того как вышли свежие данные по запасам сырой нефти в США и ее добыче (в обоих случаях понижение), нефтяные «быки» получили хороший катализатор для покупок. Баррель Brent сегодня днем торгуется по $71,45, покупатели активны, и это поддерживает местную валюту.

Краткосрочный торговый коридор для доллара сосредоточен в пределах 378,80-380,00 тенге, для евро — в границах 425-427 тенге, для рубля — 5,80-5,86 тенге. Наступившая неделя может быть довольно волатильна для мировых инвесторов, и это способно сказаться в дальнейшем на стоимости казахстанской валюты. 

Европейский банк реконструкции и развития сохранил без изменений прогноз по ВВП Казахстана на текущий год, ожидание предполагает рост на 3,8% за счет активной работы экспортных компаний, роста чистого экспорта и более высоких, чем ранее, цен на нефть. В целом это совпадает с нашим ожиданием прироста казахстанской экономики в 2019 году на величину около 3,5-4%.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Доход губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год составил 5,5 млн рублей
Самые богатые депутаты ЗС Иркутской области 2019
88% россиян не верят декларациям о доходах политиков и чиновников
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги