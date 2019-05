Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2500-2540 пунктов

Российский рынок акций утром в понедельник торгуется разнонаправленно. Долларовый индекс РТС в минусе на фоне ослабления рубля, индекс МосБиржи в легком плюсе. У SSJ-100 новые проблемы, с высокой вероятностью в ближайшее время акции «Аэрофлота» могут быть под давлением. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2500-2540 пунктов.

Нефть сорта Brent торгуется по $71,39 за баррель, прибавляя 1,1%. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке нарастает. Рост цен на нефть удерживает российские акции от падения. Sell in May and go away (продавай в мае и уходи)? Cкорее всего, да, чем нет. Конфликт Китая и США, однозначно, играет на стороне «медведей». По оценкам ИАЦ «Альпари», ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 65,3-65,6, евро/рубль – 73,4-73,7. Евро/доллар – 1,123.

В 2018 году в России не чеканили монет номиналом меньше 1 руб. Доля монет в общей сумме наличных денег составляет 1%, а в количестве денежных знаков — 91,4%. Мы давно отмечаем, что России стоит вернуться к копейке, проведя деноминацию 1 к 100. В этом случае, новый рубль будет близок к советскому образца 1984 года. А курс рубля, кстати, будет 60-70 копеек за доллар, также как в советское время. Очень достойный финала проведенных в России экономических реформ. Современный рубль свободно обменивается на твердую валюту, отсутствует товарный дефицит, зато присутствуют развитые рынки акций и облигаций и т.д. Ну, и инфляция почти как в СССР – 4-5%.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»