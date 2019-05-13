Сбербанк — лучшая дивидендная история отрасли

Аналитики ГК «ФИНАМ» подтвердили целевую цену 268,5 руб. по обыкновенным акциям Сбербанка, но понизили рекомендацию до «Держать» после укрепления котировок в последние месяцы. Такая оценка предполагает рост обыкновенных акций Сбербанка на уровне 15% от текущей цены до конца года. Привилегированные акции Сбербанка, по мнению специалистов ГК «ФИНАМ», вполне справедливо оценены рынком. Аналитики присвоили привилегированным бумагам рекомендацию «Держать» с целевой ценой 201,4 руб.

Сбербанк – крупнейший российский банк, на который приходится около трети всех банковских активов страны и 45% всех вкладов населения. Квартальный отчет по прибыли показал рост доходов по ключевым направлениям, улучшение по операционной рентабельности, нормативы достаточности капитала повысились и предполагают хороший «запас прочности». Темпы роста прибыли в этом году, скорее всего, замедлятся, но и эмитент все больше будет восприниматься как дивидендная история на фоне повышения нормы дивидендных выплат в рамках новой стратегии. Консенсус-прогноз Bloomberg указывает на рост прибыли в 2019 году на 10%, до 914,4 млрд руб.

В конце 2017 года Сбербанк принял новую дивидендную политику в рамках Стратегии развития 2018-2020, которая предусматривает постепенное повышение нормы выплат до 50% прибыли по МСФО к 2020 году при условии выполнения требований по достаточности капитала. В этом сезоне госбанк увеличил норму дивидендных выплат до 43,5% прибыли по МСФО с 36% в прошлом году. Дивидендный пул составит 361,4 млрд руб., что предполагает рост на 33% г/г. Дивиденд на акцию составит 16,0 руб. с доходностью 6,9% по обыкновенным акциям и 7,9% по привилегированным. С учетом ожиданий повышения прибыли в этом году на 10%, до 914 млрд руб. и сохранения достаточно высоких нормативов достаточности капитала, можно ожидать развития дивидендной истории Сбербанка. Выплаты в следующем году могут составить 20,2 руб. на акцию (+27% г/г) при распределении 50% прибыли по МСФО.

«По дивидендной доходности Сбербанк — лучший эмитент в отрасли в этом сезоне. С последнего обновления рекомендации в марте обыкновенные акции Сбербанка укрепились на 13%, и на текущий момент потенциал остается в рамках 15%. Привилегированные акции выросли на 13%, и, на наш взгляд, уже вполне адекватно оценены рынком. Мы устанавливаем целевую цену по привилегированным акциям на уровне 201,4 руб., и присваиваем этим бумагам рекомендацию «Держать» — говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Наталья Малых.