Нефть не спасает российский рынок

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник, 13 мая, российский фондовый рынок закрывается снижением. Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, долларовый бенчмарк РТС упал на 0,4%. Аутсайдерами стали Мосбиржа (-5,7%), НЛМК (-1,6%) и Яндекс (-1,5%). Завтра ожидаю открытие рынка в красной зоне на фоне эскалации торгового конфликта и коррекции на мировых площадках. Диапазон для рублевого индикатора Мосбиржи составляет 2500–2530 пунктов. По долларовому индексу РТС ожидается коридор 1200–1220 пунктов.

Акции Роснефти прибавили 1,4% после публикации отчета по МСФО за первый квартал. Выручка компании увеличилась на 20,6% — до 2,077 трлн руб. на фоне роста объемов реализации нефти и повышения нефтяных цен в рублевом выражении на 12,7%. Стоит отметить сокращение внешнего долга на 110 млрд руб. К концу второго квартала ожидается погашение долговых обязательств еще примерно на 130 млн руб., что приведет к повышению акционерной стоимости Роснефти.

Внешний фон негативный из-за усиливающейся торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. Китай применяет ответные меры в адрес США и введет таможенные пошлины на американские товары объемом $60 млрд с 1 июня. Американские индексы падают на 2–3%. Европейские площадки демонстрируют снижение в пределах 0,5–2%.

«Индекс страха» вырос на 26%, достигнув 20 п. Несмотря на панику и угрозу для глобального сырьевого рынка, нефтяные котировки продолжают двигаться вверх, колеблясь в диапазоне $71-72 за баррель. Тем не менее и цена на черной золото может последовать за мировыми площадками в случае сильной коррекции и протестировать отметку $70 за баррель.

Российский рубль к доллару ослаб до 65,4, несмотря на поддержку со стороны нефтяных котировок, из-за возросших внешних рисков и снижения инвестиционного интереса к активам развивающихся стран. Однако причин для выхода российской валюты из среднесрочного диапазона 64-66 пока недостаточно. Для пары EUR/RUB актуальным остается диапазон 72–74.