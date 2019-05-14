Cколько получили ветераны ко Дню Победы?

В России отгремел День Победы, шикарный военный парад, Бессмертный полк, салют, прочие праздничные мероприятия. Естественно, ветераны, которых, увы, осталось очень мало, получили финансовую помощь от государства к празднику. Больше всего получили ветераны из Казахстана. Им выплатили по $1336. В Узбекистане выплатили $888, в Беларуси — $714, в Азербайджане — $587, в Молдове —$558, в Киргизии — $215, в Таджикистане — $160.

А вот Российская Федерация, обладающая международными резервами в размере почти $500 млрд и профицитным бюджетом, являющаяся шестой экономикой мира и первой-второй в Европе, выплатила ветеранам $153. Хуже России только Украина и Туркмения — $20 и $11 соответственно.

Как сообщает Минтруд РФ, на 1 апреля 2019 года в России осталось в живых 1,2 млн ветеранов ВОВ, из которых 74 тыс. – участники боевых действий. К ним причисляют тружеников тыла, узников фашистских лагерей, в том числе и несовершеннолетних, жителей блокадного Ленинграда. За пять лет численность снизилась на 65%, за 2018 год – на 5%. По прогнозам, к 2024 году их останется не более 100 тыс. человек.

Как известно, Минфин снова выходит на валютный рынок – с 14 мая 2019 года по 6 июня 2019 года ведомство намерено купить валюту на 300 млрд руб. Это внеплановые доходы бюджета. Если грубо разделить эту цифру на оставшихся живых ветеранов получится 250 тыс. руб. или $3850. Деньги у Министерства финансов есть, а с совестью, однозначно, проблемы.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»