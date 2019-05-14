Евро/доллар пытается пройти сопротивление 1,1250

На торгах в Европе американский доллар демонстрирует смешанную динамику к основным валютам. В минусе он торгуются к четырем валютам: франку, йене, фунту и евро, в плюсе – к новозеландскому, канадскому и австралийскому долларам.

На момент написания обзора евро стоит 1,1250. Экономический календарь пустой, поэтому покупателям ничего не мешает двигаться вверх в локальном восходящем тренде. Уровень 1,1250 является сопротивлением, поскольку цена отбивалась от него два раза. Думаю, что с третьего раза покупатели его пройдут. Первой промежуточной целью выступит уровень 1,1275, второй – 1,1300.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещала возобновить переговоры по Brexit с Европейским Союзом. Британская валюта положительно отреагировала на новость, поэтому укрепление фунта против евро ослабит на время рост основной пары евро/доллар. Когда курс евро преодолеет уровень 1,1300, тогда ждите повышения котировок до 1,1340 и 1,1390.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»