Российскому рынку акций вряд ли хватит запала

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник 13 мая российский рынок акций демонстрирует умеренно положительную динамику. Рублевый фондовый индекс МосБиржи в ходе торгов прибавил 0.5% и достиг 2527 п. Долларовый бенчмарк РТС подрос на 0.3% до 1217 п. Позитивные настроения на российском рынке могут быть обусловлены восстановлением цен на нефть Brent до $71.7 за баррель на фоне нападения на два танкера Саудовской Аравии в Персидском заливе. Однако в целом причин для того, чтобы отечественный рынок акций поднялся еще выше, не наблюдается. Предполагаю, что индекс МосБиржи сегодня закроется в области 2510-2530 пп., индекс РТС – в районе 1210-1220 пп.

Обыкновенные акции МосБиржи сегодня просели на 5.5% на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов. Согласно дивидендной политики компании, предполагающей дивидендные выплаты в размере минимум 55% от чистой прибыли, дивиденд составит 7.7 рубля на акцию. Дивидендная доходность находится в районе 8% к цене закрытия в предыдущие дни. В лидерах роста среди «голубых фишек» акции Роснефти (+1.8%), что может быть связано с ожиданиями публикации отчетности по МСФО за I квартал 2019 года.

После провала торговых переговоров между США и КНР и повышения Штатами тарифов на китайские товары с 10% до 25% спрос на рисковые активы наблюдается слабый. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets потерял более 2%. Инвесторы находятся в предвкушении деталей по поводу повышения тарифов на оставшийся импорт из Китая, что в дальнейшем будет препятствовать возвращению спроса на риск. Кроме того, Китай объявил о поднятии тарифов на американские товары на $60 млрд., что также может затруднить поиск компромиссных решений двумя странами.

Курс доллара США поднялся к 65.4 руб./$, но продолжает находиться в границах среднесрочного коридора 63-66 руб./$. Пока нет причин предполагать выход курса доллара США из указанного интервала. Тем более, что поддержку рублю обеспечивают высокие цены на нефть. Для евро актуальным остается диапазон 72-74 руб./€.