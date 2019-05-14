Прогноз по рублю

Утром вторника продолжались попытки восстановления, нефть торговалась вблизи $69,8. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $69,2-70,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $69,0-74,7.
Вслед за нефтью и рынком акций, в понедельник под давлением оказался и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,4300 руб. (+35,5 коп.), а европейская валюта выросла до 73,4500 руб. (+31 коп.). Утреннее осторожное восстановление нефти дают рублю шанс прервать череду падений. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,8-66,1 руб., для европейской валюты — отметки 72,7-74,2 руб.
Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»