Комментарии

Прогноз по рублю Утром вторника продолжались попытки восстановления, нефть торговалась вблизи $69,8. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $69,2-70,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $69,0-74,7. Вслед за нефтью и рынком акций, в понедельник под давлением оказался и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,4300 руб. (+35,5 коп.), а европейская валюта выросла до 73,4500 руб. (+31 коп.). Утреннее осторожное восстановление нефти дают рублю шанс прервать череду падений. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,8-66,1 руб., для европейской валюты — отметки 72,7-74,2 руб. Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

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/ СИА /

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