Российский рынок продолжит двигаться в тренде мировых площадок

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс»:

Накануне снижение было умеренным. Большинство бумаг закрылось на отрицательной территории, основные индексы откатились на минимумы апреля. Лидерами роста стали акции Фосагро (+2,02%). В аутсайдерах на фоне закрытия реестра акционеров для получения дивидендов оказались бумаги Мосбиржи (-5,81%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,00–65,50.

Торговая война отразилась на динамике фондовых площадок по всему миру. Решение Китая и США обменяться пошлинами привело к резкому снижению котировок по обе стороны океана. Для российского рынка негатив смягчил рост цены на нефть на фоне инцидента в Персидском заливе. Также поддержку отечественным котировкам оказывает ожидание дивидендов. Вероятнее всего, в ближайшие дни динамика останется отрицательной, хотя стремительного падения пока удастся избежать. Однако основные индексы сегодня будут пробовать на прочность психологически важные отметки.

Российские котировки будут двигаться в тренде внешних площадок. Прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 2470–2500 п., ориентир по паре USD/RUB: 65,00–66,50.