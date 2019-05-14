Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2510-2550 пунктов

Российский рынок акций утром во вторник торгуется в «зеленой» зоне. Долларовый индекс РТС и индекс МосБиржи прибавляют около 0,5%. Российский рынок акций растет на фоне улучшения мировой фондовой конъюнктуры, ожидания хороших дивидендов и роста цен на нефть. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2510-2550 пунктов.

Нефть сорта Brent торгуется по $70,44 за баррель, прибавляя 0,3%. В центре внимания по-прежнему Иран. Тегеран много раз говорил о готовности перекрыть Ормузский пролив. Через него ежедневно идет 20% мирового предложения нефти. Российский рубль немного укрепляется против доллара и евро. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 65,2-65,6, евро/рубль – 73,4-73,7. Евро/доллар торгуется по 1,124.

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию по итогам 2018 года составил $8,8 млрд — это более чем втрое меньше, чем годом ранее, $28,6 млрд, и минимальное значение притока инвестиций из-за рубежа за 10 лет. В процентах ВВП этот показатель за год сократился с 1,8% до 0,5%, при том что в среднем за последние пять лет он составлял 1,8%. Чистый отток инвестиций составил $23,1 млрд (он стал самым крупным с 2014 года). Все меньше выведенных в офшоры средств возвращается в страну. Санкции работают, об этом говорят цифры. Конечно, они не критичны для России, но российская экономика растет темпами ниже мировых, и пока ситуацию изменить невозможно.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»