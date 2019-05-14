Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 мая: 2 700,5000 руб/1 г золота и 30,8600/1 г серебра ЦБ РФ с 14 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 700,5000 руб.

1 грамм серебра - 30,8600 руб.

1 грамм платины - 1 795,4900 руб.

1 грамм палладия - 2 807,9600 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1001 р. (0,00%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4500 р. (1,44%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,1300 р. (1,70%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,9500 р. (0,82%) .

dims

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/ СИА /

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