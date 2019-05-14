Комментарии

Рублю хорошо без плохих новостей

14 мая 2019

И вчера, и сегодня ситуация с рублевыми парами примерно схожая. Информационный фон вокруг российской валютной секции насыщен новостями, но все они какие-то усеченные: нефть падала, но теперь прибавляет обратно, Дональд Трамп грозил Китаю, но сейчас передумал, инвесторы расслабились в отношении статистики из Германии, но сегодня пришлось снова мобилизоваться и т.д. Локальные настроения меняется ежеминутно, но стоит отойди чуть в сторону и станет видно, что рублевые пары просто дрейфуют в диапазонах.

Хотелось бы, наверное, выделить что-то основное, приоритетное для рубля, но таких факторов сейчас нет. Сырье балансирует в «боковике» $70-73 за баррель Brent, юань вроде бы восстанавливается после значительного падения, интерес к риску то и дело себя проявляет. В конце концов, торговые переговоры между США и Китаем продолжаются, и пока они идут, принципиальным образом ничего не изменится.

Доллар может сохранять равновесие в пределах 65-66 руб., пока не появится свежих поводов для реакций. Евро чуть ранее выглядел слабо, почти что при смерти, но сумел стабилизироваться, перестал падать, и это уже хорошо. Здесь, в паре евро/рубль, актуален коридор 73-74 руб.

В общем, ничего нового. Но, как гласит старая английская пословица, no news is good news (отсутствие новостей – тоже хорошая новость). На том и стоим.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


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