Кто завладеет ФК «Спартак»?

Болельщики московского «Спартака», самого титулованного российского футбольного клуба, похоже, так и не дождутся народного IPO. До сих пор ни один российский футбольный клуб не котируется на Московской Бирже. Вероятно, причиной являются последние неудачи москвичей. По всей видимости, основному акционеру «Спартака» все это окончательно надоело, и он решил продать клуб, правда, отбив свои инвестиции.

Московский «Спартак» – это действительно российская национальная футбольная легенда. В советское время клуб выиграл 12 титулов чемпиона страны, больше, чем любой другой российский клуб. Также спартаковцы чаще всего побеждала в Кубке СССР – 10 раз. Девяностые годы можно назвать лучшим периодом в истории для московского «Спартака». Начиная с 1992 года красно-белые выиграли девять чемпионатов России подряд, а также дополнили этот успех двумя победами в Кубке страны. В девяностые годы клуб добился наибольшего в своей истории успеха на международной арене, достигнув полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА (1991 г.), полуфинала Кубка обладателей кубков (1993 г.) и полуфинала Кубка УЕФА (1998 г.). Осенью 1995 года «Спартак» вошел в историю Лиги Чемпионов, выиграв шесть матчей из шести на групповом этапе. Однако потом у москвичей наступили не самые лучшие времена.

Новым владельцем «Спартака», вероятно, станет миллиардер Алишер Усманов, которому ранее принадлежала часть акций лондонского «Арсенала». Продавец оценивает весь бизнес целиком в один миллиард евро, то есть примерно все расходы Леонида Федуна за время владения клубом. И эта сумма вполне устраивает господина Усманова. Впрочем, возможно, за «Спартак» развернется настоящая борьба, и конкуренты Усманова предложат больше. Интерес к «Спартаку» давно проявляет один из основных акционеров «Альфы» Петр Авен. Не обойдется, скорее всего, и без иностранцев.

Осенью прошлого года была информация о том, что к московскому футбольному клубу присматривается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, фактический глава арабского королевства, восьмой по степени влияния лидер в мире по версии Forbes. В деловых кругах также циркулирует информация о потенциальном инвесторе из Казахстана, который является не последним инвестором в Беларусь, Российскую Федерацию и другие страны СНГ. Наличие нескольких инвесторов-конкурентов всегда хорошо. У Федуна есть выбор. Он сможет продать «Спартак» подороже. Однако вряд ли новый владелец захочет сделать «Спартак» публичной командой, выведя его акции на биржу.

«Спартак» – специфическая инвестиция, это не только бизнес, но и дорогая игрушка, легенда российского футбола.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»