Акции Полюса дорожают несмотря на снижение цен на золото

Компания «Полюс Золото» обнародовала финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2019 года
Аналитики ИК «Фридом Финанс»:
Результаты Полюс Золота по МСФО за первый квартал оказались сильными. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года компании удалось нарастить выручку на 22%, до $751 млн, что было обусловлено в основном увеличением объемов производства и реализации золота.
Скорректированная EBITDA с января по март повысилась на 26%, до $488 млн, а рентабельность по этому показателю поднялась до 65% с 63%, зафиксированных в аналогичном периоде 2018-го. Чистый долг компании за первый квартал уменьшился до $3011 млн. Таким образом, отношение чистого долга к годовой EBITDA снизилось с 1,7х до 1,5х.
Прогноз предполагает выручку за 2019 год на уровне $3030 млн с сохранением EBITDA в диапазоне 64-65%.
Акции Полюса после выхода отчетности подорожали на 0,4%, до 5020 руб., несмотря на снижение цен на золото. Полюс Золото — высокорентабельная стабильная компания, цель до конца года по ее обыкновенным акциям – 5500 руб., то есть апсайд от текущих уровней составляет около 10%.
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/ СИА /
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