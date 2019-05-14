Акции Полюса дорожают несмотря на снижение цен на золото



Компания «Полюс Золото» обнародовала финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2019 года



Аналитики ИК «Фридом Финанс»:



Результаты Полюс Золота по МСФО за первый квартал оказались сильными. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года компании удалось нарастить выручку на 22%, до $751 млн, что было обусловлено в основном увеличением объемов производства и реализации золота.



Скорректированная EBITDA с января по март повысилась на 26%, до $488 млн, а рентабельность по этому показателю поднялась до 65% с 63%, зафиксированных в аналогичном периоде 2018-го. Чистый долг компании за первый квартал уменьшился до $3011 млн. Таким образом, отношение чистого долга к годовой EBITDA снизилось с 1,7х до 1,5х.



Прогноз предполагает выручку за 2019 год на уровне $3030 млн с сохранением EBITDA в диапазоне 64-65%.



Акции Полюса после выхода отчетности подорожали на 0,4%, до 5020 руб., несмотря на снижение цен на золото. Полюс Золото — высокорентабельная стабильная компания, цель до конца года по ее обыкновенным акциям – 5500 руб., то есть апсайд от текущих уровней составляет около 10%.