Тарифное противостояние давит на фондовые индексы

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Торги 13 мая американский рынок акций завершил резким обвалом, который был вызван провалом переговоров между КНР и США, а также новостями об ответе Пекина на решение Вашингтона поднять ввозные тарифы. Китайские власти заявили о повышении пошлин на американские товары на общую сумму $60 млрд. На этом фоне индекс голубых фишек DOW упал на 2,38%, до 25324,99 пункта, высокотехнологичный NASDAQ рухнул на 3,41%, до 7647,02 пункта. Индекс S&P500 обвалился на 2,41%, до 2811,87 пункта. Все сектора, за исключением коммунальных услуг (+1,11%), закрылись падением.



Акции Tencent Music упали более чем на 6%, после того как она представила смешанные финансовые результаты и объявила о смене руководства. Выручка компании составила 5,74 млрд юаней, что немного ниже консенсуса, предполагавшего показатель на уровне 5,8 млрд юаней. Однако прибыль на акцию составила 0,72 юаня, превысив прогноз аналитиков -0,69 юаня, благодаря росту числа платных подписчиков на 27,4%, до 28,4 млн.



Инерция негативных настроений сохраняется на мировых площадках, но появляются и признаки позитива. Участники рынка сохраняют надежду на положительный исход встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20, который пройдет 28-29 июня. Полагаю, до этого момента тарифы на ввоз в США китайских товаров объемом в $300 млрд останутся прежними, несмотря на то, что подготовка к этому шагу сейчас ведется ускоренными темпами.



«Индекс страха» незначительно снижается после достижения отметки 23,4 п., что указывает на уменьшение волнений на фондовом рынке. Однако, если тарифы все же будут повышены, вероятно возобновление оттока капитала из рисковых активов в тихие гавани в условиях очередной волны турбулентности.



Азиатские площадки закрываются снижением на 0,6-1,7%, отыгрывая вчерашнее падение на мировом фондовом рынке. Тем не менее европейские индексы со старта торгов прибавляют 0,4-0,7%. Фьючерс на S&P500 торгуется в зеленой зоне выше 2820 пунктов. Сегодня ожидаем осторожное открытие рынка из-за негативного внешнего фона в совокупности с завершающимся сезоном отчетностей и отсутствием значимой макростатистики. Наш ориентир по индикатору широкого рынка на сегодня составляет 2800-2850 пунктов.



До открытия основной сессии за четвертый квартал отчитается Ralph Lauren. Ожидается снижение доходов компании на 3,5%. Прогнозируемая прибыль на акцию останется практически без изменений – $0,89. Полагаю, что инвесторы обратят особое внимание на данные компании о продажах в Китае, поскольку Ralph Lauren расширяет присутствие на азиатском рынке, который в настоящий момент является проблемным для офлайн-продаж.



Рост нефтяных котировок сдерживается напряженностью между Вашингтоном и Пекином. Тем не менее коррекция на фондовых площадках не распространилась на рынок углеводородов, поскольку Пекин повышает пошлины до 25% с 10% на американские товары, но оставляет прежними тарифы на ввоз сырой нефти. Сегодня в фокусе ежемесячный отчет ОПЕК, а также данные API о запах жидких углеводородов в США. Эта информация может усилить волатильность на нефтяном рынке. Если в Штатах будет зафиксировано повышение запасов нефти, то вероятно очередное тестирование ценой отметки $70 за баррель.