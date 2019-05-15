Газпром сдвинул рынок вверх

Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал уверенный рост на позитивном внешнем фоне. Так, покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь поднялся в район 71 доллара за баррель. Также поддержку «быкам» оказала динамика западных площадок.

В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,8%. Однако основным фактором роста российских индексов стала динамика акций Газпрома, которые прибавили порядка 15% на дивидендных новостях. Благодаря высокой доле бумаг Газпрома в индексе, это привело к тому, что к 18.00 индекс МосБиржи прибавил 1,9%, поднявшись в район 2555 пунктов. Кроме Газпрома. Лидерами торгов стали акции Ростелекома и ИнтеРАО, подтянувшиеся на 3% и 2,4% соответственно. Хуже рынка торговались бумаги EN+ и Русала, потери которых превысили 3,5%. В результате сегодняшнего роста рынок предпринимает попытку пробить сопротивление на уровне 2550 пунктов и закрепиться выше этой отметки. В случае если «быкам» это удастся, у них появится шанс на продолжение восходящей динамики и возвращение к историческим максимумам.



На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,6%, вплотную подойдя к 65 рублям, евро снизился на 0,7%, торгуясь в район 72,9 рубля. В рамках сегодняшней сессии американская валюта протестировала поддержку, расположенную на уровне 65 рублей. Этому способствовали, как рост цен на нефть, так и интерес ко всей группе валют развивающихся рынков. Дополнительным фактором поддержки для рубля выступает начало подготовки экспортеров к налоговому периоду, в преддверии которого они продают валютную выручку для создания рублевых резервов, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. Однако пока «медведям» не удалось закрепиться ниже этой отметки. В случае сохранения позитивного фона, в ближайшие сессии они могут повторить попытку пробоя этого уровня.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка