Восстановление нефти настраивает рынок акций на рост

Во вторник президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по поводу торговых отношений с Китаем, которые с некоторой натяжкой можно считать примирительными. По крайней мере, так на них отреагировали основные мировые фондовый индексы, большинство из которых завершили день ростом. Не остались в стороне и российские рынки, но их рост – заслуга акций «Газпрома», который заявил о неожиданном и сильном росте дивидендов.

По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 2,13%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 2,81%. Среди лидеров снижения – акции «Газпрома» (+16,36%) и «Ростелекома» (+4,01%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,82%. Утром среды рынки стран АТР двигались разнонаправлено. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2845 п., на 0,2% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Умеренное утреннее восстановление нефтяных котировок дает шансы на продолжение роста рынка акций на открытии торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2535-2590 пунктов, по индексу РТС — 1230-1255 пунктов. Сегодня «Ростелеком» опубликует финансовую отчетность по МСФО за первый квартал.

После стремительного падения во второй половине дня понедельника, во вторник ценам на нефть удалось вырасти. Торги начались вблизи $69,5 за баррель марки Brent, а к вечеру цены поднялись до $71,1. Причиной стал ряд сообщений о нападениях на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Подробностей инцидентов мало, но Саудовская Аравия и США дают понять, что за атаками, якобы, стоит Тегеран. Поздно вечером вышел отчет Американского нефтяного института, который сообщил о росте запасов нефти за неделю на 8,6 млн баррелей после роста на 2,8 млн баррелей неделей ранее. Из-за этого цены к концу дня скорректировались к $70,3. После ночного падения, утром среды цена за бочку поднялась до $70,5. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $69,8-71,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $69,0-72,0. В начале американской торговой сессии выйдут данные Управления энергетической информации США по изменению запасов нефти. Ожидается их рост на 3,0 млн баррелей за неделю после снижения на 4,0 млн баррелей неделей ранее.

Вслед за нефтью и рынком акций накануне заметно укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 64,9700 руб. (-46 коп.), а европейская валюта снизилась до 72,7500 руб. (-70 коп.). Разница в динамике двух валют связана со снижением валютной пары EUR/USD с 1,1220 до 1,1200. Сегодня в начале торгов рубль может продолжить свое укрепление. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,3-65,6 руб., для европейской валюты — 72,0-73,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»