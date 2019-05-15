Внешний фон улучшился, но санкционные риски вновь на повестке

После заметного снижения накануне в ходе вчерашних торгов на глобальных рынках наблюдалось коррекционное восстановление. Тема торгового спора США-Китай остается в центре внимания инвесторов. Вчера американский Президент призвал Федрезерв «соответствовать тем мерам, на которые пойдет Китай, чтобы компенсировать экономические потери из-за пошлин», в то же время успокаивая инвесторов словами о том, что с Пекином продолжается диалог.

При этом инвесторы видят риски вероятного роста инфляции в Штатах из-за пошлин, что ограничит возможности регулятора по снижению ставки. Так, например, в Goldman Sachs считают, что введение 25%-ной пошлины на весь китайский импорт приведет к росту инфляции в США на 1 п.п. Риски введения пошлин на весь китайский импорт вызывают опасения у представителей бизнеса и госслужащих, и Конгресс США назначил публичные слушания по введению новых пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму в 300 млрд долл. в год на 17 июня.

Сегодняшнее утро было отмечено публикацией целого блока макростатистики из Китая, и в целом данные вышли хуже ожиданий. Объем инвестиций в основной капитал снизился с 6,3% до 6,1%, рост объемов промышленного производства сократился с 8,5% до 5,4%, темпы роста розничных продаж снизились с 8,7% до 7,2% (все показатели вышли ниже уровней консенсус-прогнозов). При этом на азиатских площадках большинство индексов региона находится в плюсе – с учетом акцента инвесторов на торговом споре влияние макростатистики отходит на второй план, и в каком-то смысле слабые цифры могут только убеждать инвесторов в необходимости новых стимулов со стороны китайских властей. Также сегодняшний день будет интересен публикацией данных по ВВП ЕС, розничным продажам в Штатах и публикацией отчетности двух крупных китайских компаний (Alibaba и Tencent).

Российский рынок акций вчера продемонстрировал рост на 2,1% по индексу Мосбиржи во многом благодаря предложению правления Газпрома выплатить по итогам 2018 г. дивиденды в размере 16,61 руб/акцию (акции компании прибавили 16,3%), а объемы торгов на секции фондового рынка стали рекордными с апреля прошлого года (около 83 млрд руб.) Сегодня фактором риска для российского рынка может стать обсуждение в профильном комитете Палаты Представителей нового законопроекта о санкциях в отношении к РФ. В базовом сценарии ожидаем попыток индекса Мосбиржи уйти в верхнюю половину диапазона 2550-2600 пунктов, однако санкционные риски могут сдерживать потенциал роста.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк