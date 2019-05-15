Газпром оживил рынок

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Рынок отыграл падение предыдущих дней. Поводом стал взлет котировок акций Газпрома (+16,36%). Лидерами снижения на фоне закрытия реестра на дивиденд стали бумаги En+ (-4,10%), поводом стала отчетность за 1 квартал RusAl plc (-3,26%). Пара USD/RUB снизилась к отметке 65,00.

Акции Газпрома (+16,36%) обновили максимум за 7 лет. Компания приняла (предварительно) решение выплатить 25% консолидированной прибыли (16,61 руб. на акцию). Инвесторы не ожидали роста дивидендов в этом году, полагая, что четверть прибыли акционерам, несмотря на относительно низкую долговую нагрузку, менее 2хEBITDA – это отдаленная цель ввиду большого объема капзатрат (1,3 трлн руб. в 2019 году). Полагаем, что если в этом году не произойдет существенных негативных изменений (отмена или задержка новых транспортных коридоров, падение цены или спроса на газ из-за торговых войн, то Газпром сможет сохранить дивидендную политику в ближайшие 2-3 года. Прибыль компании в 2019-2020 гг. прогнозируется в диапазоне 1,3-1,6 трлн руб., соответственно, размер дивиденда будет 14-17 руб. на акцию. Рост дивиденда Газпрома – очень мощный драйвер и позитивный сигнал инвесторам. Ожидаю, что цена акций газового гиганта в ближайшие недели вырастет выше 200 руб.

Ожидаю рост в пределах 1%. Будет отыгрываться дивиденд Газпрома. Прогноз: диапазон 2570-2590 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 65,00-66,50.