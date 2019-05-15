Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 мая: 2 724,2400 руб/1 г золота и 30,9800/1 г серебра
15 мая 2019
ЦБ РФ с 15 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 724,2400 руб.
- 1 грамм серебра - 30,9800 руб.
- 1 грамм платины - 1 795,0300 руб.
- 1 грамм палладия - 2 792,2600 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
23,7400 р. (0,88%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1200 р. (0,39%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4600 р. (0,03%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,7000 р. (0,56%).
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