На ОФЗ Минфина наблюдается повышенный спрос

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду 15 мая российский рынок акций слегка скорректировался после вчерашнего роста. Долларовый индекс РТС в ходе торгов обосновался в районе 1240 п., демонстрируя несущественные изменения. Рублевый фондовый бенчмарк МосБиржи снизился на 0.4% до 2550 п. – отметки, которая выступает психологическим рубежом поддержки. Закрытие индексов в отсутствие драйверов, скорее всего, произойдет на текущих уровнях.



Акции Газпрома находятся в лидерах роста второй день подряд, прибавляя около 2.5%. Рост котировок акции газовой компании обусловлен новостями о возможном повышении дивидендов по итогам 2018 года. Вместо 10.43 рублей на акцию акционеры Газпрома могут получить в виде дивидендов в 1.6 раз больше – 16.61 рублей на акцию. Таким образом дивидендная доходность даже от текущих уровней выглядит довольно привлекательно – около 8.5% против предполагаемых ранее 6%. А после 2021 года, когда завершатся крупные инфраструктурные проекты, акционеры смогут рассчитывать и на более щедрые выплаты. По основной идее, Газпром начнет приводить свою дивидендную политику в соответствие с требованиями правительства к госкомпаниям выплачивать 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов. По итогам 2018 года, к слову, на дивиденды может быть направлено порядка 26% от консолидированной чистой прибыли Газпрома.



На мировых финансовых площадках наблюдаются смешанные настроения. Азиатские рынки отыгрывают падение в предыдущие дни. Спекуляции основаны на предположениях, что Китай будет стимулировать экономику, которая, судя по последним макроданным за апрель, растеряла темпы. Кроме того, рынок не потерял надежду на то, что торговые переговоры между США и КНР продолжатся. Европейские фондовые индексы ушли в минус, а евро подешевел к доллару США до $1.118 из-за накала по поводу дефицита бюджета Италии. Спрос на рисковые активы также остается низким. Нефть Brent продолжает балансировать в среднесрочном диапазоне $70-75 за баррель.



Курс доллара США спустился под отметку 65 руб./$ на фоне относительно стабильных цен на нефть. Временную поддержку рублю могли оказать очередные аукционы по размещению ОФЗ. В последнее время на ОФЗ Минфина наблюдается повышенный спрос, в том числе со стороны нерезидентов, благодаря чему ведомству удается размещать бонды с опережением графика. На первом аукционе по размещению 5-летнего выпуска спрос составил 183,692 млрд рублей, что предоставило возможность Минфину разместиться на 94,743 млрд рублей с несущественной премией к рынку. Предполагаю, что рубль сохранит колебания в среднесрочном коридоре 63-66 за 1$ в ближайшие часы. Для евро пока не теряет актуальности диапазон 72-74 за 1€.