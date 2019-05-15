Фондовые индексы США восстанавливаются после падения

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 14 мая американские фондовые индексы восстанавливались после падения накануне. Индекс голубых фишек Dow Jones прибавил 0,82%, достигнув 25532,05 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 1,14%, до 7734,49 пункта. Индикатор широкого рынка S&P500 повысился на 0,8%, до 2834,41 пункта. Все сектора, кроме коммунального (-0,87%), закрылись в плюсе.



Тем временем акции Ralph Lauren Corporation подешевели на 3,7%, хотя ее финансовые результаты за первый квартал оказались лучше ожиданий. Выручка снизилась на 1,5%, до $1,51 млрд, из-за сокращения на 7% продаж в главном для компании географическом сегменте — Северной Америке. Чистая прибыль упала на 23%, до $31,6 млн.



Аппетит к риску на мировых площадках восстанавливается, поскольку страхи по поводу эскалации торговой войны ослабли после сообщения Дональда Трампа о намерении продолжить переговоры с КНР. Фондовые индексы АТР закрываются ростом, несмотря на слабые макроданные из Китая.



Промышленное производство в стране за апрель увеличилось на 5,4% при прогнозе 6,5%, что говорит об ослаблении деловой активности в секторе. Европейские биржи на открытии переместились в отрицательную зону. Вероятно, вниз индексы толкают данные по ВВП Германии за первый квартал. В годовом выражении экономический рост ведущей экономики еврозоны составил 0,6%, хотя консенсус предполагал результат на 0,1% выше.



Фьючерс на S&P500 торгуется возле 2835 пунктов. Мы ждем продолжения позитивной динамики рынка на фоне публикации макростатистики. Наш ориентир по индексу широкого рынка: 2800–2860 пунктов.



В фокусе динамика розничных продаж за апрель, которые выступают опережающим индикатором расходов потребителей. Ожидается рост показателя на 0,2% против 1,6% в прошлом месяце. Однако данные за апрель не станут точным отражением будущей динамики спроса, поскольку потребители, скорее всего, сократят расходы в предстоящие месяцы на фоне коррекции фондового рынка и эскалации торговой войны между США и Китаем.



На премаркете отчет за последний квартал представит гигант электронной коммерции Alibaba. Ожидается рост выручки на 35% год к году и увеличение прибыли на акцию на 4,5%. Инвесторов будет интересовать, как внешнеторговый конфликт влияет на бизнес из-за опасений снижения доверия потребителей в Китае. Акции Alibaba потеряли около 13% из-за недавнего обострения торговых отношений между Пекином и Вашингтоном.



После закрытия основной сессии за третий квартал 2019 финансового года отчитается Cisco Systems. По предварительным оценкам, ее выручка увеличится на 3,5%. Прибыль на акцию вырастет на 16,5% из-за сокращения расходов на ИТ-инфраструктуру. Инвесторы ждут прогноза руководства, а также будут оценивать влияние торгового конфликта на финансовые результаты компании.



Нефть продолжает консолидацию в диапазоне $70–72 за баррель. Дальнейшую ее динамику может определить еженедельный отчет EIA. Если снижение запасов сырой нефти составит менее 0,8 млн баррелей, это может стать очередным краткосрочным негативным фактором для черного золота. Тем не менее поддержку нефтяным котировкам оказывает напряженность на Ближнем Востоке.