Комментарии

Целевая цена по акции Walmart – $108

16 мая 2019

Walmart всерьез рассматривает возможность проведения IPO продуктовой сети Asda после того, как британские регуляторы заблокировали ее планировавшееся слияние с ритейлером Sainsbury в рамках сделки объемом 7,3 млрд фунтов ($9,42 млрд).

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

На мой взгляд, слияние Asda с Sainsbury могло бы поспособствовать реализации стратегического плана Walmart, в то время как изменение рыночных тенденций, включая переход к онлайн-торговле и внедрение цифровых технологий, являются препятствием для развития компании. Однако сделка по слиянию двух ритейлеров была приостановлена по требованию антимонопольных органов Великобритании, поскольку это могло привести к завышению цен и ущемлению интересов потребителей.

В связи с этим IPO является альтернативным решением, которое может поспособствовать привлечению денежных средств для инвестиций в цифровые каналы продаж и улучшение обслуживания офлайн-покупателей. Вероятно, данная инициатива позволит Walmart бросить силы на развитие электронной коммерции вместо инвестиций в Asda, у которой очень высокая конкуренция с Amazon. Как известно, Walmart — это крупнейший в мире ритейлер по выручке. Его оборот достиг $514 млрд по итогам 2018-го, однако на онлайн-продажи приходится менее 10% дохода против 52,8% у Amazon (2018: $233 млрд).

Вместе с тем нужно учитывать, что для  оформления документов к IPO потребуются дополнительные расходы, а сам процесс подготовки к выходу на биржу может занять несколько лет.  В связи с этим полагаю, что Walmart сохранит позицию ведущего игрока в сфере ритейла в текущем году. Однако в e-commerce значительных изменений не предвижу до конца года, вероятно колебание доли рынка в пределах 4–5%. Целевая цена по акции Walmart – $108.


/ СИА /
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