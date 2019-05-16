Высокий спрос на ОФЗ поддерживает рубль

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В ходе сессии 15 мая российский рынок акций показал разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи закрывается с околонулевыми изменениями, РТС поднялся на 0,5%. В лидерах роста Интер РАО (+4,1%), Газпром (+2,5%) и НЛМК (+0,7%). На мой взгляд, торги 16 мая пройдут в режиме консолидации, индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2550–2580 пунктов, РТС останется в диапазоне 1240–1260 пунктов.



Акции Интер РАО выросли на 5% перед публикацией результатов по МСФО за первый квартал, которые стабильно оказываются сильными. При этом участники рынка надеются на увеличение дивидендных выплат с текущих 25% до 50% прибыли по международным стандартам.



Внешний фон умеренно позитивен. Рост на мировых площадках поддерживается надеждой инвестсообщества на достижение компромисса между КНР и США после встречи глав двух сильнейших экономик мира на заседании G20 в июне. Азиатские и европейские биржи закрылись ростом. Американский рынок провел первые часы основной сессии в зеленой зоне, несмотря на слабую макростатистику. Розничные продажи, выступающие индикатором экономического развития, в апреле снизились на 0,2%, хотя ожидался рост на ту же величину. Негативная динамика ставит под сомнение продолжение роста экономики США за первый квартал выше 3% в годовом исчислении.



Черное золото торгуется без ярко выраженной динамики, игнорируя данные EIA об увеличении запасов сырой нефти в США на 5,431 млн баррелей. В отсутствие мощных драйверов ценовой ориентир по ценам на углеводороды в диапазоне $70–75 за баррель, вероятно, сохранится до конца текущего квартала.



Курс доллара США к рублю консолидируется ниже 65. Основными факторами поддержки для российской национальной валюты выступают аукционы ОФЗ и нефтяные котировки. По итогам трех аукционов спрос на ОФЗ составил 240,47 млрд руб., превысив предложение в 1,7 раза. Тем не менее среднесрочный ориентир по паре USD/RUB 64–66 по-прежнему актуален. Диапазон для EUR/RUB тоже остается неизменным и составляет 72–74.