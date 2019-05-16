Без «газпромовского» драйва рынок остановится

Российский фондовый рынок к вечеру торгуется смешанно, так как у инвесторов слишком много разнонаправленных факторов, чтобы склониться к чему-то одному. Индекс МосБиржи консолидируется около 2555 пунктов, что вполне укладывается в широкие рамки «боковика» 2530-2565 пунктов. Индекс РТС зацепился за отметку 1246 пунктов. Здесь покупатели могут попробовать дотянуться до 1250 пунктов и чуть выше, но без внешней поддержки ралли не будет.

Конъюнктура к вечеру ухудшилась. Китай и США, хотя и вернулись за стол переговоров, напугав друг друга импортными пошлинами, никуда не продвинулись, и это не очень хорошо. Мировая экономика подает сигналы о замедлении темпов роста, и это тоже неприятно. Нефть так и не может разогнаться в повышении цены и не способна пока поддерживать покупателей.

Бумаги «Газпрома» сегодня продолжают расти в цене (+3,3%), дивидендная идея отлично сработала. Однако есть мнение, что взрывная волна позитива здесь теряет силу, и как только акции газового монополиста перестанут дорожать теперь уже по инерции, российский рынок встанет. Акции «Аэрофлота» дешевеют и по-прежнему не могут вырваться из канала 90-110 руб. Бумаги «Лукойла» спустились к минимуму пяти месяцев, и в целом тут картина вполне себе «медвежья» с потенциалом ухода в область 5000 руб.

Рубль продолжает укрепление. Не то чтобы пришло время менять среднесрочный взгляд, но я по-прежнему остаюсь при мнении, что рубль не будет слишком крепким, раз это не выгодно никому. Однако сейчас российская валюта смотрится неплохо, а доллар вполне может протестировать 64,35 руб., если текущие драйверы останутся в силе. Однако больше вероятности того, что доллар вернется в диапазон 65-66 руб. уже в ближайшее время.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»