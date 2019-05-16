На рынках правит умеренно-благоприятный внешний фон

Большинство основных мировых фондовых индексов в среду продолжило свой рост. На этом фоне российские индексы повели себя противоречиво. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,31%, а вот долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос на 0,44%. Среди лидеров роста – акции «ИнтерРАО» (+3,91%) и «Газпрома» (+3,13%). Среди лидеров снижения – «Лукойл» (-3,63%) и «Русал» (-2,35%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,45%. Утром четверга большинство индексов стран АТР росло на 0,1-0,6%. Исключением был японский Nikkei 225, который терял около 0,7%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2843 п., на 0,4% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Утренний незначительный рост нефтяных котировок с одновременным восстановлением азиатских рынков задают умеренно-благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2530-2580 пунктов, по индексу РТС — 1235-1260 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за первый квартал опубликуют «Черкизово», Qiwi, «Фосагро» и «Интер РАО».

В среду нефтяные цены продолжили восстанавливать позиции, утерянные во время падения в понедельник. Торги стартовали вблизи отметки $70,2 за баррель марки Brent, в первой половине дня цены опустились к $69,9, затем последовал рост до $71,6, а день завершился вблизи $71,3. Управление энергетической информации США сообщило о росте запасов нефти за неделю на 5,4 млн баррелей вместо ожидавшегося экспертами снижения на 0,8 млн баррелей, но это не помешало росту цен. Утром четверга котировки черного золота находились чуть выше уровней конца дня, вблизи $71,5. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $70,7-72,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $69,0-72,0. В случае возможного пробития сопротивления на $72,0 откроется дорога для роста к $74,7 за баррель.

На вчерашних торгах рубль продолжил уверенный рост, и вернулся к уровням конца апреля. Основным его драйвером стало ожидание новых аукционов по размещению ОФЗ. При этом он проигнорировал новые разговоры о старых американских финансовых санкциях. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 64,6500 руб. (-32 коп.), а европейская валюта снизилась до 72,4475 руб. (-30,25 коп.). Сегодня укрепление рубля может продолжиться на фоне роста нефтяных цен. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 64,0-65,3 руб., для европейской валюты он находится в пределах 71,7-73,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»