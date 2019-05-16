ОФЗ и цена на нефть стали драйверами укрепления рубля

В среду, 15 мая, торжество рубля над падающими долларом и евро продолжилось. При закрытии торгов в среду биржевой курс доллара расчётами «завтра» упал ещё на 31 коп. (-0,48%), до 64,66 руб., а единая европейская валюта подешевела к рублю на 30 коп. (-0,4%), до 72,45 руб.

В первую очередь рублю оказали заметную поддержку аукционы по размещению гособлигаций, состоявшиеся в среду. Минфин 15 мая разместил три выпуска ОФЗ на крупную сумму (134,7 млрд руб.). В частности, размещались выпуски ОФЗ-ПД 26225 с погашением в мае 2034 года и 26227 с погашением в июле 2024 года, средневзвешенная доходность к погашению по этим выпускам составила, соответственно, 8,03% и 8,43% годовых. Выпуск ОФЗ с индексируемым номиналом 52002 с погашением в феврале 2028 года был размещен под средневзвешенную доходность 3,45% годовых.

Информация ЦБ РФ о том, что с начала года иностранные инвесторы приобрели российских гособлигаций на сумму в 455 млрд руб., то есть практически на такую же сумму, которую вывели с российского рынка год назад из-за растущей угрозы санкций против госдолга РФ, также позитивно повлияла на курс рубля.

Цена барреля нефти марки Brent в среду прибавила еще 1,4%, поднявшись до $71,32, что дополнительно повлияло на укрепление рубля. На нефтяном рынке сокращается предложение из-за действий «ОПЕК+», а также ситуации в Ливии и Венесуэле. Однако коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 5,43 млн баррелей, хотя рынок ждал, наоборот, снижения на 800 тыс. баррелей. Это может впоследствии замедлить рост цены на нефть, а пока с утра нефть Brent прибавляет в стоимости 0,17%.

Рубль сегодня на открытии торгов, возможно, продолжит расти. Мы снова понижаем прогноз по паре доллар/рубль до 64-65 руб., а по паре евро/рубль - до 72-73 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»