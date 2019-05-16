Лукойл: Buy in May?

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Торговая динамика была разнонаправленной. Продолжили рост акции Газпрома (+3,13%). Усилилось падение бумаг Лукойла (-4,10%). Рубль укрепился на фоне успеха аукционов ОФЗ, пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64,50-65,00.



Акции Лукойла упали на минимум с начала года. В отличие от акций Газпрома, движение проходит в отсутствие значимых новостей. Поводом сильной коррекции во вторник стало снижение веса в индексе MSCI, но, хотя в бумаге много индексных фондов, это не объясняет падение на 20% от максимума за полтора месяца. Операционные результаты, опубликованные 13 мая, не являются причиной падения: несмотря на снижение общей добычи нефти по сравнению с 4 кв., рост цены на нефть даст положительный эффект в выручке. Большого количества шортов в бумаге нет, игроки, в основном, закрывают длинные позиции. На рынке в очередной раз не циркулируют слухи о продаже компании. Отскок в ближайшее время возможен, поскольку продажи индексных фондов в объеме менее $1 млрд. скоро закончатся. Отчетность за 1 кв. будет опубликована 29 мая, она может стать драйвером для роста.



Сохраняется высокий спрос на ОФЗ. У участников рынка укрепляется уверенность в снижении ключевой ставки в июне. Я полагаю, что это возможно при условии снижения инфляции ниже 5% в годовом выражении. Однако снижение ключевой ставки усиливает риски для рубля, который может вернуться на отметку 66 и выше в случае снижения доходности 10 летних ОФЗ ниже 8%



Ожидаю разнонаправленную динамику. Рынок будет следовать в тренде внешних площадок. Прогноз: диапазон 2550-2580 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,00-65,00.