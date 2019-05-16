Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2570-2600 пунктов

Российский рынок акций утром в четверг торгуется в «зеленой» зоне. Долларовый индекс РТС и индекс МосБиржи прибавляют почти процент. Фаворитом остается «Газпром», который вплотную подошел к отметке 200 руб. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2570-2600 пунктов. Общую поддержку рынку оказывают цены на нефть. Нефть сорта Brent торгуется по $72,25, повышаясь на 0,67%. Конфликт США и Ирана поддерживает черное золото. Встреча представителей ОПЕК+ пройдет в воскресенье 19 мая.

Рубль укрепляется и против доллара, и против евро. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,3-64,7, евро/рубль – 72,2-72,5. Евро/доллар – 1,122.

Дмитрий Козак, курирующий в правительстве топливно-энергетический комплекс, заявил журналистам, что ничего не знает о возможной отставке главы «Транснефти» Николая Токарева. При этом 8 мая на вопрос о возможном уходе Токарева пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что Минэнерго не оценивало действия «Транснефти» и руководства компании в ситуации с попаданием грязной нефти в трубопровод «Дружба». Николай Токарев возглавляет «Транснефть» с 2007 года.

C нашей точки зрения, правильно было бы вернуться к идее нефтяного «Газпрома». В свое время Игорь Сечин предлагал объединить «Роснефть» и «Транснефть». Сделка могла бы выглядеть следующим образом: правительство в обмен на дополнительную эмиссию акций вносит голосующие акции «Транснефти» в акционерный капитал «Роснефти». То есть «Транснефть» становится дочкой «Роснефти». Доля государства снова становится выше 50%, то есть можно избыточный пакет выбросить на рынок, пополнив тем самым бюджет. Очевидно, лучше всего провести частичную приватизацию «Роснефти», повторив народное IPO через сеть «Сбербанка» и «ВТБ».

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»