ЛСР демонстрирует наиболее высокую рентабельность бизнеса в сравнении с конкурентами

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Обыкновенные акции компании ЛСР на сегодняшних торгах подорожали 5%, до 686 руб. за штуку, на новостях об объявленных дивидендах компании. В опубликованных ранее финансовых результатах ЛСР по МСФО за 2018 год зафиксирован рост чистой прибыли на 2%, до 16,23 млрд руб. Сумма объявленных дивидендов составила 8,036 млрд руб., что составляет 49,5% от консолидированной чистой прибыли группы.



Дивидендная политика группы ЛСР, утвержденная в 2012 году, предполагает ежегодные дивидендные выплаты в объеме не менее 20% от чистой прибыли по МСФО за рассматриваемый финансовый период. С 2014 по 2017 гг. сумма объявленных дивидендов по обыкновенным акциям стабильно составляла 8,036 млрд руб., что соответствовало 78 руб. на акцию.



Дивиденды за 2018 год даже с учетом роста цены обеспечат акциям ЛСР довольно привлекательную дивидендную доходность — около 11,4% к текущей стоимости. Далеко не все российские компании могут предложить двузначную доходность по дивиденду. Фундаментальные оценки также свидетельствуют об отличных перспективах ЛСР, которая демонстрирует самую высокую рентабельность бизнеса в сравнении с публичными конкурентами при низком уровне чистого долга. По итогам 2019 года выручка девелопера может увеличиться более чем на 3% год к году, до 150-155 млрд руб. Целевая цена акции ЛСР на конец 2019-го – 750 руб., что означает апсайд около 10% от текущих уровней.