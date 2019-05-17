Акции Газпрома достигли 200 рублей достигли семилетнего максимума

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Российский фондовый рынок завершает торги 16 мая ростом на 1,3% на фоне сильных корпоративных отчетностей и повышения нефтяных котировок. В лидерах роста Лукойл (+4,85%), Яндекс (+3,6%) и Газпром (+3,2%). Индекс Мосбиржи приближается к историческому максимуму, тем не менее для нового рекорда недостаточно драйверов, да и активность на рыночных площадках к концу недели традиционно снижается. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2550-2590 пунктов, по РТС: 1250-1270 пунктов.



Акции Qiwi выросли на 9% после публикации превысивших прогнозы финансовых результатов за первый квартал. Выручка компании увеличилась на 31%, до 5,4 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 53%, до 1,65 млрд рублей. Рентабельность EBITDA повысилась на 8,1 п.п., до 43,5%. На мой взгляд, рост финансовых показателей обусловлен расширением основного сегмента платежных услуг, на который приходится примерно 90% выручки компании.



Акции Газпрома превысили отметку 200 рублей, прибавив более 3% по итогам торговой сессии. Трехдневное ралли связано с сообщением об увеличении дивидендов. Дивидендная доходность может составить около 9%, что является высоким показателем для Газпрома.



Настроения на мировых площадках позитивные. Европейские индексы закрываются ростом. Американский фондовый рынок прибавляет более 1% на открытии рынка благодаря сильной макростатистике, которая нивелировала опасения о замедлении экономики США, возникшие из-за обострения торгового конфликта с КНР.



Нефть подорожала на 2%, до $73 за баррель Brent, на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке, которая нивелировала данные об увеличении запасов сырой нефти в США. Тем не менее неопределенность насчет планов ОПЕК по объему добычи во второй половине 2019 года сдерживает рост нефтяных котировок. С учетом этого среднесрочный диапазон для черного золота по-прежнему $70–75 за баррель.



Растущие нефтяные котировки поддерживают российскую валюту. Курс котировки USD/RUB ушли под отметку 64,5, однако, чтобы опуститься ниже 64, паре не хватает драйверов, и она останется в диапазоне 64-66. Пара EUR/RUB продолжит колебаться в пределах 72-74.

