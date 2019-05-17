Комментарии

Инвесторы не устают покупать

17 мая 2019

А ралли продолжается на российском фондовом рынке в четверг. Индекс МосБиржи восстановился к 2588 пунктам, вверх рынок тянут акции нефтяников, в том числе и героя этой недели «Газпрома». Ближайшая цель «быков» находится на 2600 пунктах, но не факт, что в пятницу инвесторы захотят рисковать и не станут фиксировать недельную прибыль.

Итак, «Газпром» по 200 руб. Можно ли было себе такое представить еще полгода назад? Вряд ли. Бумага стояла в нудном «боковике» 130-174 руб. очень долго, и без дивидендной искры не поднялась бы так, как сейчас. И хотя говорят, что тяжеловес «Газпром» обычно растет последним, то есть замыкает ралли собой, пока рынок блещет оптимизмом и сдаваться не собирается. При таком раскладе может быть взят рубеж и 205, и 210 руб.

У акций «Лукойла» сегодня первый день отскока после провала к январским минимумам. Поостережемся говорить о перспективах и понаблюдаем пока за областью 5380 руб. Закрепление над ней даст повод рассмотреть дальнейшее повышение. Тогда «медведям» еще есть, куда двигаться, в сторону 4880 руб.

Рубль сегодня продолжил укрепляться, но уже не так бодро, как двумя днями ранее. Доллар США консолидируется сейчас у 64,46 руб., есть шанс на сползание к 64,35 руб., но не очень большой. Евро/рубль вернулся к 72 руб. и снова попадает под давление, как и ранее.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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