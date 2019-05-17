Индекс МосБиржи направляется к 2600 п.

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В четверг 16 мая российский рынок акций демонстрирует движение в восходящем тренде. Рублевый фондовый индекс МосБиржи в ходе торгов прибавил около 1.2% и достиг отметки 2586 п. Долларовый бенчмарк РТС подрос на 1.3% до 1262 п. Наиболее вероятно, что индексы завершат сессию на текущих уровнях или выше в зависимости от того, какой будет динамика на открытии торгов в Штатах. Впрочем, уровней выше 2600 п. по индексу МосБиржи я не вижу.



В лидерах роста акции компаний QIWI (+5.7%), ЛУКОЙЛа (+5.1%) и ЛСР (+4.7%). Акции ЛСР растут на новостях об объявленных дивидендах, тогда как текущая дивидендная доходность бумаг компании довольно привлекательна – она оценивается в 11.4%. ЛУКОЙЛ собирается рассматривать вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем погашения выкупленных ранее акций, и в таком случае акционеры останутся в выигрыше от того, что прибыль на акцию после уменьшения числа акций в уставном капитале вырастет. QIWI обнародовала сильные финансовые результаты по итогам I квартала 2019 года и определилась с размером квартальных дивидендов.



Глобальный фон улучшился после сообщений Трампа о намерениях продолжить торговые переговоры с США. К тому же в Штатах вышла очередная порция воодушевляющей статистики, в частности снизилось число обращений за пособиями по безработице за неделю. Тем не менее аппетит к риску остается умеренным, о чем свидетельствует нейтральная динамика индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets.



Курс доллара США тем временем пытается стабилизироваться в районе 64.5 руб./$ при поддержке дорожающей нефти. Нефть Brent на фоне улучшения глобальных настроений поднялась на 1.3% до $72.7 за баррель и в целом в ближайшее время намерена сохранять колебания в установившемся среднесрочном коридоре $70-75 за баррель. Для курса доллара США актуальным остается диапазон 63-66 за 1$, для курса евро – 72-74 за 1€.