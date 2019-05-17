Почему «Сбербанк» не работает в Крыму?

Пару лет назад на запрос от крымских депутатов руководство «Сбербанка» ответило, что официально работать в Крыму банк не собирается, так как это «слишком рискованно» из-за возможной блокировки активов в других странах. За эту позицию по Крыму менеджмент «Сбербанка» не ругает только ленивый. Это просто так принято как у профессиональных патриотов, так и у людей, не особо разбирающихся в экономике. Поэтому, думаю, стоит прояснить ситуацию, кратко вставив свои пять копеек.

Позиция менеджмента «Сбербанка» абсолютно справедлива и однозначно согласована с руководством Банком России и высшим политическим руководством страны. Не стоит забывать, что контрольный пакет голосующих акций «Сбербанка» принадлежит ЦБ. У «Сбербанка» также есть привилегированные акции, которые, впрочем, не дают права голоса. Любой банк работает в интересах своих клиентов и акционеров.

«Сбербанк» – это основа финансовой системы России, национальная платежная система, это главные сбережения россиян. Фактически это долг самой России. Если «Сбербанк» рухнет, то в России будет нечто крайне похожее на хаос. Это понимал даже Ельцин, поэтому после дефолта в августе 1998 года ЦБ спас «Сбербанк» своим печатным станком. Как мы все помним, «Инкомбанку», «Токобанку», «Уникомбанку» или «СБС-Агро» повезло значительно меньше.

Блокировка активов «Сбербанка» — это как минимум головная боль, как максимум — угроза средствам клиентов. От Запада в текущей ситуации можно ожидать чего угодно. Украина и, что более важно, стоящие за ней глобальные группы — это вам не швейцарская Noga и не бывшие основные акционеры «Юкоса». Возможности создать проблемы «Сбербанку» у международной коалиции государств намного более серьезны.

Естественно, санкции против «Сбербанка» и/или вызванные ими трудности станут прекрасным поводом к распродаже его акций. «Сбербанк» является знаковой фишкой российского рынка акций, и падение его котировок может обесценить весь рынок в целом. Не стоит также забывать о народном SPO акций «Сбербанка» в 2007 году. Тогда акционерами банка в результате размещения стали множество вполне «средних» россиян.

Итого: на одной чаше весов находится финансовая безопасность России, на другой — вопрос действия «Сбербанка» на территории одного из российских регионов. Выбор государства очевиден.

Стоит сказать, что мне не нравятся политические взгляды Германа Грефа. И с тем, что «эра углеводородов скоро подойдет к концу», я готов поспорить. Но наши антипатии не должны влиять на осознание того, что это решение власти, и оно верно.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»