Индекс Мосбиржи вытягивают отдельные фишки

Последние три торговые сессии на глобальных рынках проходят в режиме коррекционного восстановления. Из позитивных событий выделим вчерашнюю отчетность Walmart и Cisco за 1 кв. 2019 г. (показатели прибыли сумели превысить уровни консенсус-прогнозов). В то же время темой №1 на глобальных рынках остается вопрос торгового спора США-Китай, и здесь какого-то значимого позитива пока не наблюдается.

После принятия решения в Штатах о запрете китайским компаниям Huawei и ZTE продавать свое оборудование в Штатах и сотрудничать с американскими компаниями ставки в торговом споре становятся все выше. Вопрос защиты интеллектуальной собственности, по всей видимости остается ключевым, и, если по теме сокращения торгового дефицита стороны вроде бы нашли понимание, то необходимость вносить изменения в законодательство КНР остается ключевым камнем преткновения. При сохранении всех рисков текущее восстановление на глобальных рынках (последние три дня американские фондовые индексы завершают ростом, а индекс S&P 500 приближался вчера к отметке в 2900 пунктов) выглядит пока локальным. Без возвращения уверенности участников рынка в способности лидеров двух ведущих экономик мира найти компромисс рассчитывать на возвращение мировых фондовых индексов на траекторию устойчивого роста проблематично.

Российский рынок акций завершил вчерашние торги ростом на 1% по индексу Мосбиржи. С начала апреля индекс находится в диапазоне 2500-2600 пунктов, и в ходе вчерашних торгов постепенно подбирался к верней границе. Однако рост на Московской бирже наблюдается не столько по широкому рынку, сколько в отдельных фишках. Напомним, что в структуре индекса всего на 4 бумаги (Сбербанк, Лукойл, Газпром, НорНикель) приходится около 50% веса индекса, и корпоративные новости под двум из них (предложение правления Газпрома выплатить сравнительно высокие 16,61 руб/акцию в виде дивидендов, и рассмотрение акционерами Лукойла погашения казначейского пакета акций плюс новый байбек) существенно вытянули индекс вверх. С точки зрения сантимента некоторое давление на российские активы может быть обусловлено решением властей США расширить «список Магницкого», однако принятие санкционных мер нефинансового характера обычно не находит большого отражения на рынках. В ближайшее время ожидаем теста отметки в 2600 пунктов по индексу Мосбиржи.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк