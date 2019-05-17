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Курсы валют ЦБ РФ на 17 мая: 64,6327 руб/доллар США и 72,2464 руб/евро

17 мая 2019
ЦБ РФ с 18 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,6327 руб.
  • 1 евро - 72,2464 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,4917 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0729 р. (0,11%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1187 р. (0,16%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3125 р. (0,33%).

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