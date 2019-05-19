Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 мая: 2 671,8799 руб/1 г золота и 30,0900/1 г серебра
19 мая 2019
ЦБ РФ с 18 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 671,8799 руб.
- 1 грамм серебра - 30,0900 руб.
- 1 грамм платины - 1 716,4200 руб.
- 1 грамм палладия - 2 749,1799 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,2201 р. (0,64%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6200 р. (2,02%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
43,7300 р. (2,48%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,9599 р. (0,94%).
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