Комментарии

Лидеры роста – Сургутнефтегаз, Яндекс и Татнефть

20 мая 2019

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок акций 17 мая закрывается разнонаправленно. На следующую неделю мой ориентир по номинированному в рублях индексу Мосбиржи: диапазон 2550–2590 пунктов, по долларовому РТС – 1240-1270 пунктов.

В лидерах роста Сургутнефтегаз (+2,0%), Яндекс (+1,6%) и Татнефть (+1,0%). Акции Сургутнефтегаза прибавили в цене после того, как стало известно о решении компании повысить дивиденд за 2018 год в 5,5 раза, до  7,62 руб. на привилегированную акцию, и заплатить 0,65 руб. на обыкновенную акцию. В этом случае доходность по префам оценивается в 19,9%, по обыкновенным акциям – 2,7%.

Внешний фон в конце недели умеренно негативный. Инвесторы, похоже, фиксируют позиции перед выходными из-за опасений по поводу торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Нефть марки Brent cкорректировалась вслед за фондовыми площадками и торгуется с околонулевыми изменениями возле отметки $72,5 за баррель. Впрочем, причин для выхода из среднесрочного диапазона $70-75 за баррель не наблюдается.

Пара USD/RUB остается ниже 65 при поддержке нефтяных котировок и благодаря налоговому периоду у российских экспортеров. Тем не менее дальнейшее укрепление рубля сдерживает усиление торгового конфликта США и КНР, из-за которого снизился интерес к активам развивающихся стран. Индекс MSCI Emerging Markets снизился на 6,2% с момента сообщения Дональда Трампа о повышении тарифов на ввоз китайских товаров объемом $200 млрд до 25%. Среднесрочно пара останется в диапазоне 64-66. Ориентир по паре EUR/RUB: 72-74. Данные Евростата по ИПЦ в еврозоне оказались нейтральными, поскольку инфляция осталась без изменений на уровне 1,7%, как и ожидалось.


/ СИА /
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