Перед выходными рынок фиксирует прибыль

В пятницу российский фондовый рынок торгуется в «красной» зоне, старательно фиксируя прибыль после недельного ралли. Индекс МосБиржи консолидируется около 2570 пунктов, индекс РТС балансирует рядом с отметкой 1252 пункта.

В лидере роста этой сумасшедшей недели — акциях «Газпрома» — идет техническая коррекция, но пока бумаги выше 189 руб., опасаться нечего. Есть серьезный шанс на то, что после паузы и с опорой на массу фундаментальных факторов со знаком «плюс» бумаги вернутся к повышению в сторону 215 руб. Выше пока вряд ли.

Акции «Россетей» продолжают движение в рамках среднесрочного восходящего тренда и сегодня идут против рынка, то есть вверх. Если бумагам удастся закрепиться выше 1,1700 руб. по итогам дня, то на новой неделе будем ждать теста 1,2000.

Цены на нефть Brent стабильны около $72,50, все значимые новости этой недели уже учтены в котировках. Ближний Восток и Иран снабжают спекулянтов основаниями для покупок, и «быки» довольны. Единственное, что может заинтересовать сейчас рынок, это отчет Baker Hughes по численности буровых вышек.

Доллар США сегодня балансирует около отметки 64,63 руб., здесь все без изменений — диапазон 64-66 руб. и на следующую неделю он так же актуален. Евро/рубль тоже неактивен в пятницу и стоит рядом с 72,20 руб. С большой долей вероятности, на следующей неделе коридор движений по евро останется тем же — 72-74 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»