Торговые переговоры между США и Китаем осложнились

В ходе европейской сессии доллар США усилил свои позиции по отношению к основным валютам, кроме йены. Пара фунт/доллар упала до 1,2737, евро/доллар – до 1,1158.

Британский фунт попал под давление на новости о том, что переговоры между правительством и оппозиционной партией в Британии провалились. Пресс-секретарь премьер-министра Британии заявила, что правительству не удастся достичь соглашения с лейбористами.

Евро хоть и подешевел, но отскоки вверх вызваны ростом пары евро/фунт с 0,8733 до 0,8765. Помимо кросса основные валюты подешевели к доллару из-за бегства от рисков, так как власти КНР заявили об осложнении торговых переговоров из-за импортных пошлин США и внесения в черный список компании Huawei.

Китай призывает США прекратить ошибочные действия и создать нормальные условия для сотрудничества между компаниями двух стран.

На момент написания обзора евро стоит 1,1174 против сессионного минимума 1,1158. Евро получает поддержку от основной кросс-пары евро/фунт. Технически на часовом периоде чаша весов склонилась на сторону покупателей, но евро все еще остается под давлением на фоне геополитических факторов. Если в ближайшие 2-3 часа евро/доллар устоит на 1,1174, то восстановление продолжится до 1,1190.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»