Комментарии

Краткосрочный ориентир для пары USD/RUB: 64-66

21 мая 2019

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 20 мая российский рынок акций продемонстрировал разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, РТС вышел в небольшой плюс. На мой взгляд, сессия 21 мая на отечественных площадках пройдет в боковике. Ориентир по рублевому индикатору Мосбиржи: 1550-1590 пунктов, по долларовому индексу РТС: 1240-1290 пунктов.

Среди голубых фишек в лидерах роста Сутргутнефтегаз (+3,4%), ММК (+2,9%) и Русгидро (+1,7%). Акции ММК прибавили 3% на новостях о завершении строительства второй очереди высокотехнологичной аглофабрики, что обеспечит компании повышение производительности и снижение расхода кокса. Полагаю, EBITDA ММК может увеличиться на $30-40 млн в год.

Внешний фон негативный. Европейские площадки закрываются падением на 0,5-1,5%. Американский фондовый рынок начал торговую сессию в красной зоне.  Индекс Nasdaq упал на 1,3% на фоне отказа Intel (-2,0%), Qualcomm (-5,1%), Xilinx (-6,5%) и Broadcom (-4,5%) от сотрудничества с Huawei на фоне эскалации напряженности между США и КНР.

Цены на нефть консолидировались возле $73 за баррель. Фактором поддержки для котировок выступают планы ОПЕК продлить действие договора об ограничении добычи на второе полугодие. Предполагаю, что ориентир по нефти $70-75 за баррель сохранит актуальность в среднесрочной перспективе.

Рубль в паре с долларом укрепляется на 0,4% и пытается закрепиться под отметкой 64,5, благодаря поддержке нефтяных котировок, а также очередному налоговому периоду. Краткосрочный ориентир для пары USD/RUB: 64-66, для EUR/RUB:  71-73.


/ СИА /
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