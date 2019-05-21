Краткосрочный ориентир для пары USD/RUB: 64-66

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 20 мая российский рынок акций продемонстрировал разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, РТС вышел в небольшой плюс. На мой взгляд, сессия 21 мая на отечественных площадках пройдет в боковике. Ориентир по рублевому индикатору Мосбиржи: 1550-1590 пунктов, по долларовому индексу РТС: 1240-1290 пунктов.



Среди голубых фишек в лидерах роста Сутргутнефтегаз (+3,4%), ММК (+2,9%) и Русгидро (+1,7%). Акции ММК прибавили 3% на новостях о завершении строительства второй очереди высокотехнологичной аглофабрики, что обеспечит компании повышение производительности и снижение расхода кокса. Полагаю, EBITDA ММК может увеличиться на $30-40 млн в год.



Внешний фон негативный. Европейские площадки закрываются падением на 0,5-1,5%. Американский фондовый рынок начал торговую сессию в красной зоне. Индекс Nasdaq упал на 1,3% на фоне отказа Intel (-2,0%), Qualcomm (-5,1%), Xilinx (-6,5%) и Broadcom (-4,5%) от сотрудничества с Huawei на фоне эскалации напряженности между США и КНР.



Цены на нефть консолидировались возле $73 за баррель. Фактором поддержки для котировок выступают планы ОПЕК продлить действие договора об ограничении добычи на второе полугодие. Предполагаю, что ориентир по нефти $70-75 за баррель сохранит актуальность в среднесрочной перспективе.



Рубль в паре с долларом укрепляется на 0,4% и пытается закрепиться под отметкой 64,5, благодаря поддержке нефтяных котировок, а также очередному налоговому периоду. Краткосрочный ориентир для пары USD/RUB: 64-66, для EUR/RUB: 71-73.