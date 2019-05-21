Комментарии

Рынок сегодня в раздумьях

21 мая 2019

Рынок сегодня в раздумьях, торги понедельника завершаются для ведущих биржевых индексов разнонаправленно. Инвесторы явно дают понять, что смешанный внешний фон и новых торговых ударов США и Китая друг по другу его нервируют. Они бы рады покупать, но конъюнктура не слишком удачная.

Индекс МосБиржи сегодня закрепился около 2570 пунктов, и без продолжения общемирового ралли движения к 2600 пунктам не будет. Индекс РТС выглядит неплохо в области 1256 пунктов, но для обновления апрельских пиков этого недостаточно.

Оптимисты присмотрелись к бумагам «Россетей». Откровенно говоря, после успешной пятницы я не ждала тут продолжения покупок, рассчитывая на то, что после слома «боковика» рынку потребуется время для стабилизации. Пауза оказалась лишней, и «быки» сегодня обновили максимум с января 2017 года. Могут ли бумаги зацепиться за 1,30 руб., или на этом энтузиазм исчерпается? Вполне могут, тем более что точечные идеи для покупок сейчас в большой цене.

Акции «Магнита» после довольно результативной середины месяца снова оказались под давлением. Здесь возможна консолидация в пределах 3630-3800 руб., в идеале, бумагам бы забраться над 3825 руб., чтобы снова претендовать на локальный подъем. Но нужна идея.

Рубль сегодня чувствует себя комфортно: нефть в плюсе, США бьются с Китаем, пока перед Россией открываются новые экспортные перспективы. Доллар США все еще балансирует около 64,50 руб., стратегически тут ничего не меняется. Евро/рубль снова слабеет за счет давления на евровалюту на мировом валютном рынке. Не исключено, что уже в ближайшие дни пара евро/рубль сползет в область 71,85 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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